Lusiaves investigada por certificador que atribuiu selo de bem-estar animal

A Lusiaves está a ser investigada pela Welfair, responsável pela certificação de bem-estar animal, após imagens que mostram trabalhadores a agredir animais e dezenas de frangos feridos ou mortos, segundo uma circular a que a Lusa teve acesso.

A certificação Welfair avalia e monitoriza o bem-estar animal nas explorações e matadouros, assegurando que as normas europeias estão a ser cumpridas. Com base nesta avaliação, a carne pode receber um selo que assegura ao consumidor o cumprimento das boas práticas.

Na sequência da divulgação das imagens que mostram trabalhadores da Lusiaves, que recebeu este selo de bem-estar animal, a agredir animais e dezenas de frangos feridos ou mortos, a Welfair iniciou “um processo de investigação interna”, segundo a circular.

Um auditor da entidade certificadora nacional e da Welfair deslocaram-se à exploração para realizar uma auditoria, sem aviso prévio.

O matadouro para o qual são, normalmente, transferidos os animais da exploração também foi alvo de uma auditoria.

À data da visita, a Welfair não identificou “anomalias no cuidado” dos frangos.

Contudo, a entidade prossegue a investigação e, com base nas conclusões, poderá suspender ou rever a certificação atribuída à Lusiaves.

Welfair assegurou que, desde o início da investigação, o grupo tem vindo a colaborar e permanece em “constante comunicação” com a entidade certificadora.

“Na Welfair a nossa prioridade é o bem-estar animal. Caso seja indicada alguma informação ou incumprimento, procedemos à confirmação da situação dos animais, com a maior brevidade possível. Caso seja detetada alguma anomalia, é confirmada a rastreabilidade para evitar a sua incorporação na cadeia agroalimentar e garantir a tranquilidade e a confiança dos consumidores”, lê-se no documento, assinado pelo presidente executivo da Certificación Welfair, Carles Rosell.

O grupo Lusiaves suspendeu quatro funcionários de uma exploração na Figueira da Foz, depois de a associação Frente Animal ter divulgado imagens que mostram trabalhadores a agredir os animais e dezenas de frangos feridos e mortos.

As imagens foram divulgadas na rede social Instagram da associação durante o fim-de-semana e, alegadamente, foram captadas em novembro numa quinta do grupo na Figueira da Foz certificada com o selo Welfair desde 2022.

Na publicação podem ver-se trabalhadores a agredir os animais, aves feridas, com asas partidas e órgãos expostos, e dezenas de animais mortos.

A empresa afirmou que nem todas as imagens publicadas foram captadas na exploração avícola da “Quinta de Matinhos”, mas confirmou a abertura de um processo de inquérito que resultou na suspensão de funções de quatro funcionários perante indícios de “práticas contrárias ao bem-estar animal, cometidos à total revelia da empresa”.

A Lusiaves conduziu ainda inquéritos noutras explorações localizadas naquele concelho, mas não identificou situações que pusessem em causa o bem-estar animal e considera, por isso, que o caso da “Quinta de Matinhos” foi um “episódio isolado” e imputável aos quatro funcionários. A Lusa contactou a Welfair e aguarda uma resposta.