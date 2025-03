Luís Sousa quer unir os bombeiros do distrito

Unir os bombeiros do distrito de Coimbra, capacitar os operacionais, fortalecer a formação e garantir que todos têm acesso aos recursos necessários são os objetivos do novo presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra, Luís Sousa, que tomou ontem posse para o triénio 2025/2027, numa cerimónia que decorreu no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares.

“A nossa missão será, acima de tudo, promover a união entre os corpos de bombeiros do nosso distrito ou melhor da sub-região, pois parece que não vai haver volta atrás no ordenamento do território, fortalecer a formação e a capacitação dos nossos operacionais e garantir que todos têm acesso aos recursos necessários”, disse Luís Sousa. “Vamos trabalhar para que Coimbra continue a ser um exemplo a seguir”, acrescentou.

O também comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares mostrou vontade de promover “iniciativas que aproximem ainda mais os bombeiros da população” e deixou uma palavra de reconhecimento aos autarcas presentes pelo apoio que prestam aos bombeiros, mas que “deve ser encarado como um investimento e não como uma despesa”.

