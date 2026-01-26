Luís Sequeira é a vítima mortal do acidente registado ontem à noite, no IC2, em Coimbra. O homem, de 53 anos, que conduzia um motociclo, não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.

Do despiste, resultou ainda um ferido grave. Um jovem, de 17 anos, filho do motociclista, que foi transportado para o Hospital Pediátrico de Coimbra, com ferimentos considerados graves.

Recorde-se que o acidente cortou várias horas o IC2 no sentido sul/norte, provocando longas filas de trânsito.

