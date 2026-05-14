Em Coimbra vai haver um clube imperfeito para pessoas imperfeitas

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um grupo de cidadãos quer mostrar à cidade que há espaço para a imperfeição na busca por uma vida saudável. O Círculo, que pretende criar clubes de longevidade social em Coimbra, realiza este sábado o “In.coerente”, um evento no Palácio da Portela com o objetivo de falar sobre saúde, mas também de como viver a vida descontraidamente.

“A ideia é criar um clube imperfeito para pessoas imperfeitas. Nós queremos passar a mensagem que este será um local onde as pessoas aproveitam a vida e, ao mesmo tempo, de uma forma mais discreta possível, potenciarem a saúde”, começou por revelar José Pratas, um dos criadores do círculo e médico de profissão.

No sábado, a Quinta da Portela vai abrir, entre as 14H00 e as 20H00, para receber dois debates sobre o vinho e a saúde e sobre o impacto dos dispositivos na saúde. Além disso, o evento contará com chefs de cozinha de Coimbra, produtores de vinho e kombucha, peças de arte e um sunset no final.

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