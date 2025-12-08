diario as beiras
Figueira da Foz

Luis de Matos regressa ao CAE

08 de dezembro de 2025 às 10 h18
DR

A estreia da nova temporada – e versão – do espetáculo “Luis de Matos impossível ao vivo” entrou em contagem decrescente. Realiza-se no sítio do costume, ou seja, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, no próximo dia 12, mantendo-se em cartaz durante três dias.

“O espetáculo que, ano após ano, conquista milhares de espectadores e bate recordes de bilheteira, regressa numa edição renovada. Uma experiência imperdível para toda a família, onde o impossível acontece mesmo diante dos nossos olhos. E onde a magia se reinventa a cada momento”, frisa nota enviada pela produção ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Nesta nova temporada, a sexta, “Luis de Matos impossível ao vivo” estará em cartaz durante seis semanas, no CAE da Figueira da Foz, no Teatro Tivoli BBVA (Lisboa) e no Coliseu Porto AGEAS.

A produção vinca que Luis de Matos é “o mais premiado mágico português, distinguido três vezes pela Academia de Artes Mágicas de Hollywood e o mais jovem de sempre a receber o prestigiado Devant Award do The Magic Circle”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (08/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

