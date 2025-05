Lousanense dá chapa oito ao O. Hospital “B” em campeonato distrital de futebol e fica com o título à vista

O líder do campeonato da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Coimbra – Lousanense – está com praticamente o título no bolso, isto depois de golear, em casa, por 8-0, o O. Hospital “B” e beneficiar do empate sem golos entre o Vila Nova de Anços, 2º classificado e Seixo de Mira, 3.º.

Em desafio a contar para a jornada 30 do 3.º escalão do futebol distrital, o conjunto liderado por Tiago Raimundo chegou ao intervalo já com uma vantagem robusta (6-0), com golos apontados por Andrian (3’), Rafael Ventura (7’), Afonso Coimbra (22’), André Santos (23’), João Emídio (27’) e Gonçalo (43’).

Já na 2.ª parte, a turma lousanense não tirou o pé do acelerador, com Rafael Ventura a ser a figura do encontro ao assinar um hat-trick. O camisola 50 do Lousanense assinou o sétimo e oitavo golo da equipa, aos 66’ e 75’ respetivamente, chegando aos 28 golos na competição.

Com o triunfo do Lousanense e o empate do Vila Nova de Anços em Mira, a diferença entre os dois primeiros foi fixada em por 12 pontos, quando faltam apenas quatro jornadas.

No entanto, a turma da Lousã ainda não pôde fazer a festa, uma vez que há um encontro entre os dois primeiros, em Soure, já na próxima jornada. Na primeira volta, o resultado entre os dois conjuntos foi um empate a uma bola. Quem também beneficiou do empate em Mira, entre VN de Anços e Seixo de Mira foi o Montemorense, que venceu ontem o COJA, por 3-2, depois de estar por dois golos de desvantagem.

Aos 67’, a equipa da casa perdia por 2-0, mas Zé Miguel (67’, 75’) e Roni (90’) operaram a reviravolta no marcador, colocando a formação de Montemor-o- Velho a quatro pontos do terceiro lugar.