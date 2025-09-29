São várias as empresas da Lousã e da região que têm expressado, através das redes sociais e de contactos com a instituição, a disponibilidade em apoiar a recuperação das instalações e dos equipamentos destruídos pelo fogo de ontem à tarde da serração da ARCIL Madeiras – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã.

Ontem, a instituição liderada por Nelson Tiago, reagiu com resiliência e determinação, referindo em comunicado que, “apesar da destruição total do recheio no interior do edifício, incluindo uma viatura de mercadorias, não há feridos a registar, o que muito nos tranquiliza”, sublinha.

A nota publicada “agradece profundamente o empenho e a prontidão das equipas de emergência envolvidas, bem como a solidariedade demonstrada pela comunidade local”.

