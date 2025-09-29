diario as beiras
Lousã

Lousã: Solidariedade de empresas com a ARCIL após incêndio na serração da IPSS

29 de setembro às 09 h00
0 comentário(s)
DR

São várias as empresas da Lousã e da região que têm expressado, através das redes sociais e de contactos com a instituição, a disponibilidade em apoiar a recuperação das instalações e dos equipamentos destruídos pelo fogo de ontem à tarde da serração da ARCIL Madeiras – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã.

Ontem, a instituição liderada por Nelson Tiago, reagiu com resiliência e determinação, referindo em comunicado que, “apesar da destruição total do recheio no interior do edifício, incluindo uma viatura de mercadorias, não há feridos a registar, o que muito nos tranquiliza”, sublinha.

A nota publicada “agradece profundamente o empenho e a prontidão das equipas de emergência envolvidas, bem como a solidariedade demonstrada pela comunidade local”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de setembro

Opinião: Controlo da idade no acesso às plataformas em linha - verificação da “maioridade digital”
29 de setembro

Opinião: Brasil: 35 anos do Código de Defesa do Consumidor
29 de setembro

Ciclismo: Afonso Eulálio iguala melhor registo português de sempre num Mundial
29 de setembro

AFC: Esperança vence Vigor na estreia

Lousã

Lousã
29 de setembro às 09h00

Lousã: Solidariedade de empresas com a ARCIL após incêndio na serração da IPSS

0 comentário(s)
Lousã
27 de setembro às 16h53

Incêndio na Serração da ARCIL na Lousã destrói recheio e viatura de mercadorias

0 comentário(s)
Lousã
16 de setembro às 11h41

Lousã entra na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses

0 comentário(s)