Lousã: Festival internacional de cinema de turismo leva a concurso 302 filmes

A próxima edição do Festival “ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo” vai levar ao Teatro Municipal da Lousã, entre os dias 22 e 25 de outubro, 302 filmes de 43 países a concurso, premiando assim, a nível nacional e internacional, os responsáveis pelas melhores produções audiovisuais de turismo realizadas em Portugal.

O festival vai decorrer com um programa diverso em que irão constar mesas-redondas com especialistas do setor, sessões fílmicas dos melhores filmes de turismo do mundo e momentos de networking com especialistas de renome e com os participantes das competições audiovisuais.

Na apresentação do evento, realizada ontem no Teatro Municipal da Lousã, o presidente da câmara, Luís Antunes, assmiu a satisfação por acolher o evento.

“É um certame que conecta a cultura e o turismo. Estamos a contribuir para a promoção dos territórios e, claro, também para a nossa economia”, apontou.

Ao longo dos últimos anos, a região Centro tem acolhido o ART&TUR. Raul Almeida, presidente da Turismo Centro de Portugal, vê com bons olhos esse dado.

“Ao longo dos anos este tem sido, e bem, um festival itinerante. É muito positivo que se realize nestes moldes, já que leva aos concelhos vários profissionais. Estes ficam assim a conhecer a localidade, o que pode atraí-los para futuras gravações. Enquanto isso, contribuem para a economia local”, disse.

