Emanuel Nogueira e Diogo Marques, ambos naturais da Lousã, morreram esta manhã, na sequência de um despiste na EN247, em pleno centro da Ericeira, no concelho de Mafra, após terem sido atropelados por um automóvel que perdeu o controlo junto ao antigo terminal rodoviário.

O alerta foi dado por volta das 06H00. De acordo com os Bombeiros Voluntários da Ericeira, um veículo ligeiro despistou-se e atingiu os dois peões, ambos com cerca de 30 anos, que circulavam naquela zona da vila. O embate foi descrito como “muito violento”.

À chegada dos meios de socorro, as vítimas encontravam-se em paragem cardiorrespiratória. A médica da VMER “confirmou os óbitos no local”.

Após o despiste, a viatura embateu ainda contra uma vedação e um muro, evidenciando a força do impacto. O condutor foi assistido no local e transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com ferimentos ligeiros.

Para a ocorrência foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por vários meios, entre os quais um veículo de comando operacional tático, um veículo de socorro e assistência tático, um veículo urbano de combate a incêndios e várias ambulâncias de socorro, além de duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) e elementos da Guarda Nacional Republicana.

Numa nota divulgada, os bombeiros confirmaram que do acidente resultaram duas vítimas mortais e um ferido leve, deixando ainda “as mais sentidas condolências às famílias das vítimas”.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.