A escritora Ana Filomena Amaral, residente na Lousã (distrito de Coimbra), vai estar presente no ‘UBUD Writers & Readers Festival’, em Bali, Indonésia, para o lançamento da versão em indonésio do seu romance “O Diretor”, no dia 31.

“Esta obra de Ana Filomena Amaral é a primeira da trilogia ambiental ‘Mãe Nossa’, lançada em 2018, em Portugal, e já com traduções em mais de 16 idiomas”, segundo uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Este primeiro volume, “O Diretor”, “tem como principal protagonista o mar e todos os males que lhe são infligidos”, enquanto o segundo, “Gelos”, centra-se no Ártico e nos problemas do degelo. O terceiro, intitulado “Desertos”, passa-se no Saara, com os dramas humanos e ambientais que apresenta.

Na Indonésia, a editora Pustakaobor, dirigida por Dian Andiani, dará à estampa “O Diretor”, com o apoio da Linha de Apoio à Tradução e Edição da responsabilidade da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas e do instituto Camões.