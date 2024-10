Lousã: Distinção dos melhores filmes do cinema de turismo pauta último dia do 17.º ART&TUR

A 17.ª edição do ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo chega hoje ao fim. Desde terça-feira, a Lousã recebeu um certame que coloca no centro da tela as melhores produções relacionadas com o cinema de turismo.

Durante os quatro dias do festival foram exibidos 67 filmes premiados pelo júri, que compõem a shortlist da competição e que foram distinguidos entre os 302 filmes promocionais e documentários, de 43 países, que se inscreveram na competição.

As exibições dos filmes foram divididas em 17 sessões temáticas, intercaladas com oito mesas-redondas em que especialistas debateram temas atuais abordados pelos filmes. Na abertura de cada sessão foram “apresentados teasers de 12 segundos provenientes do festival ucraniano de Kharkiv, que mostram lugares que já não existem dado o impacto da guerra nesse território”, recorda a Câmara Municipal da Lousã.

O renovado Teatro Municipal da Lousã recebeu o certame, uma coorganização entre a Centro Portugal Film Commission, a Turismo Centro de Portugal e o Município da Lousã.

Promoção de valores

“O ART&TUR é um festival que promove os valores da paz, da inclusão e da transculturalidade. É um festival para todos, onde não há estereótipos a perturbar a compreensão do que é o mundo”, assegurou o criador e diretor do festival, Francisco Dias. “Este é um festival único e extraordinário, por várias razões. É o único festival que tem um júri com 44 membros, de 22 países, dos cinco continentes, e não se limita a fazer promoção turística, pois faz questão de ter bons documentários, que refletem sobre as diferentes problemáticas do turismo”, destacou.

