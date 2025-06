Lousã: 17 instituições e personalidades distinguidas no Feriado Municipal

A ARCIL, Associação Para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã, foi a instituição que mais se distinguiu na Gala Lausus, que ontem decorreu na Lousã, assinalando o Feriado Municipal.

Com o seu Projeto Recinclusa, que promove a reciclagem de resíduos (com a participação de utentes) e o Festival Nacional da Canção Para Pessoas com Deficiência Intelectual, a ARCIL recebeu do Município os prémios “solidariedade” e “artes performativas”. Foram duas de um total de 18 distinções, de áreas tão diversas como “dedicação e cidadania”, “carreira”, “inovação e empreendedorismo”, “comércio e serviços”, “indústria”, “marketing e publicidade” “arte, design e arquitetura”, “saúde” e “educação e ciência”.

O presidente da autarquia, Luís Antunes, recordou que foi em 2012 que a autarquia implementou os “Prémios Lausus” como forma de assinalar o feriado municipal, resultando numa “maior participação da comunidade neste momento formal / solene, reforço do sentido de pertença e a coesão e reconhecer o mérito de pessoas e entidades e o seu contributo para o desenvolvimento do concelho (patronos e premiados)”.

No seu último discurso como presidente, uma vez que não poderá recandidatar-se a um quarto mandato consecutivo, sublinhou que “tem sido uma honra e um privilégio ser autarca e, desde novembro de 2011, ser presidente da Câmara Municipal”.

