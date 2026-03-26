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Liliana Pimentel nomeada para Conselho de Municípios e Regiões da Europa

26 de março de 2026 às 17 h41
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Autarca de Condeixa-a-Nova integra organismo enquanto representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses | Fotografia: DR

A presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel, foi nomeada membro efetivo do Comité Político do Conselho de Municípios e Regiões da Europa (CMRE), enquanto representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Para a autarca de Condeixa-a-Nova, esta nomeação representa uma efetiva oportunidade de colocar os desafios dos municípios portugueses no centro do debate europeu. “É com um enorme sentido de responsabilidade que aceito este desafio para integrar o Comité Político do CMRE”.

“Num momento em que a Europa enfrenta transformações profundas — da transição digital à coesão social —, é fundamental que a voz dos municípios seja ouvida. Queremos contribuir para uma governação local mais capacitada, resiliente e, acima de tudo, mais próxima das aspirações dos cidadãos”, afirma Liliana Pimentel.

O CMRE, da qual a ANMP é associada, é a maior associação europeia de governos locais e regionais e de associações de municípios. Criada em 1951, assume funções de representação, capacitação e de apoio aos governos locais e regionais.

O Comité Político do CMRE é o principal órgão responsável pelas decisões estratégicas e políticas sobre o futuro do governo local na Europa e é composto por representantes das 60 associações nacionais de municípios e regiões de 41 países.

O próximo encontro europeu de eleitos locais está agendado para 4 e 5 de junho, em Rovaniemi (Finlândia).

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

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