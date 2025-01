Liga 3: Pior série prolongada

Sobe para cinco jogos sem vencer e três derrotas nos últimos quatro encontros a pior série do O. Hospital nesta temporada. Oliveirenses não vencem desde 10 de novembro.

Na receção ao Sp. Covilhã o treinador Rui Santos fez uma alteração em relação ao último “onze”, do empate (2-2) na receção ao Belenenses. O lateral direito Bernardo Caldeira ficou no “banco” para a entrada do “central” Diogo Nascimento e o regresso à defesa a três.

A equipa entrou bem no jogo e, logo aos 3’, reclamou-se penálti. Diogo Grácio cai na área mas o árbitro manda seguir.

Foi uma das poucas ocasiões em que o O. Hospital chegou com perigo à àrea adversária na 1.ª parte. A outra foi semelhante, com Varela a reclamar penálti aos 33’.

Pelo meio, os “leões da serra” tiveram uma ocasião flagrante aos 24’. Paulinho isolou-se e encarou Bruno Miguel, que “encheu” a baliza e o remate saiu ao lado.

