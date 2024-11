Liga 3: O. Hospital regressa às vitórias com reviravolta

O O. Hospital recebeu e venceu ontem, o Sporting B, por 2-1, em jogo a contar para a 11.ª jornada da série B da Liga 3.

Num encontro disputado no Estádio Municipal de Tábua, os primeiros 15 minutos foram de muita cautela e estratégia de parte a parte, com a equipa orientada por Rui Santos a optar por dar a iniciativa ao adversário, explorando a profundidade através de transições rápidas de Adílio Varela e Úmaro Baldé.

Já o Sporting B, sempre fiel ao seu estilo, explorou o controlo da posse, procurando progredir, dessa forma, até junto da baliza contrária.

Aos 17’, na primeira jogada de perigo do jogo, a formação visitante chegou à vantagem.

Jogada construída desde trás, com Lucas Anjos a aparecer nas costas da defesa oliveirense e a cruzar atrasado, e o “capitão” Manuel Mendonça a atirar para o fundo das redes, a fazer o 1-0.

O O. Hospital procurou reagir ao golo sofrido, mas ia sentindo dificuldades para chegar à área contrária, fruto da incapacidade das suas referências ofensivas em segurar a bola e permitir o avanço da equipa. Por outro lado, o Sporting B, confortável na partida, fruto da vantagem, ia trocando a bola a seu bel-prazer.

Até que aos 40’, a equipa da casa chega perto da baliza defendida por Diogo Pinto, conquistando um canto na direita.

O lance de bola parada, cobrado por Rodrigo Fajardo, encontrou “solto” Diogo Nascimento, que cabeceou para o 1-1, causando a festa entre os adeptos da casa.

Reviravolta na 2.ª parte

O intervalo parece ter feito bem à equipa da casa, que entrou com outra “atitude” em campo.

Aos 52’, Eduardo Souza, uma das figuras do O. Hospital nos últimos jogos, fez o 2-1.

O médio brasileiro aproveitou uma má abordagem da defesa leonina e isolado não desperdiçou e colocou a formação serrano em vantagem na partida.

O golo parece ter feito mossa na turma visitante, que, durante quase toda a 2.ª metade, não se encontrou em campo e o O. Hospital foi tomando conta do jogo e da posse de bola.

