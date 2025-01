Liga 3: Nuno Pedro regressa para lutar pela manutenção

Para contradizer uma máxima que aconselha que nunca se deve voltar a uma casa onde fomos felizes, Nuno Pedro assume o comando técnico do O. Hospital na luta pela manutenção.

O treinador, de 43 anos, natural de Travanca de Lagos – Oliveira do Hospital, foi o escolhido para substituir Rui Santos, que colocou o lugar à disposição este domingo, após o final da 1.ª fase da Liga 3.

Nuno Pedro, que começou a temporada no Marco, da Série B do Campeonato de Portugal, e que regressou à Liga 3 este mês de janeiro, pela porta do Lusitânia dos Açores, volta a uma casa que representou, nos iniciados e nos juvenis, e onde regressou 25 anos depois, como treinador.

