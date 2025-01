Liga 3: Nuno Pedro oficializado no O. Hospital

O O. Hospital oficializou esta noite a contratação do treinador Nuno Pedro. “De regresso a casa”, é desta forma que o clube de Oliveira do Hospital assinala o regresso do treinador que garantiu a manutenção na Liga 3 na época 2022/2023.

Nuno Pedro começou a temporada no Marco 09, do Campeonato de Portugal, e este mês de janeiro assumiu o Lusitânia dos Açores, onde fez apenas três jogos – o último foi o empate a zeros com o O. Hospital.

Após a saída de Rui Santos, comunicada pelo clube do distrito de Coimbra no passado domingo, Nuno Pedro era o homem mais desejado e as negociações chegaram a bom porto.

Mais pormenores na edição de amanhã (29/01/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS.

Comunicado oficial do clube: