Liga 3: Magia de Varela e eficácia em vitória oliveirense

O. Hospital somou ontem a sua primeira vitória na edição 2024/2025 da Liga 3. O conjunto serrano recebeu, na 5.ª jornada, o 1º Dezembro e venceu, de forma inequívoca, por 3-0, com um dos reforços para a nova época, Adílio Varela, em grande plano.

Os conjuntos vinham de resultados e sensações distintas face à jornada anterior. A formação oliveirense procurava reagir ao desaire, no terreno do Caldas (2-1), num encontro em que até começou a ganhar. Por sua vez, o conjunto de Sintra vinha de um triunfo moralizador, em casa, diante do Sp. Covilhã, por 3-1, após reviravolta no marcador.

Rui Santos, técnico da equipa da casa fez duas mudanças no onze, com as entradas de David Brás e Adílio Varela para os lugares de Eduardo Souza e Luís Pinheiro.

Após os primeiros vinte e cinco minutos muito amarrados, marcados pelo equilíbrio e muitas faltas, nem sempre bem jogados, o conjunto da casa a fez o 1-0, aos 28’.

Jogada desenhada pela direita, com Adílio Varela a descobrir David Brás, nas costas da defesa, que com um desvio súbtil, inaugurou o marcador para o O. Hospital.

O 1.º Dezembro reagiu, pouco depois, aos 35’, com João Freitas a cabeçear com perigo na sequência de um canto. Esta foi a primeira aproximação da formação visitante à baliza de Bruno Miguel.

“Reforço” Adílio Varela mostra qualidade

No regresso dos balneários, o O. Hospital veio com vontade de “mais” e desde cedo procurou ferir o adversário e dilatar a vantagem.

Esse objetivo não tardou a ser alcançado e novamente com Adílio Varela em destaque.

Bola longa na frente do ataque, com Diogo Grácio a segurar o esférico e a “lançar” o avançado, contratado esta época ao AD Marco, que aguentou a carga do defesa e rematou cruzado para o 2-0 a favor dos comandados de Rui Santos.

