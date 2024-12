Liga 3: Janeiro é teste de fogo para aspirações dos estudantes

A pausa para as festas está quase a terminar e a Académica entra em campo no próximo domingo para um ciclo de quatro jogos decisivo, naturalmente, por estarmos a quatro jornadas do final da 1.ª fase, mas também de elevado grau de dificuldade.

O próximo adversário é nada mais do que o líder Atlético, equipa que venceu em Coimbra por 3-1, a 15 de setembro, e levou ao fim do ciclo de Pedro Machado na Académica.

No domingo seguinte, dia 12, segue-se o 5.º classificado, com 20 pontos, menos três que a Briosa: o Caldas, outra das três únicas equipas que derrotaram os estudantes na 1.ª volta – a par do Atlético e do Sporting B – e novamente na condição de visitado. Estas duas são as únicas equipas contra quem António Barbosa não jogou ainda esta época.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 30/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS