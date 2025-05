Legislativas: Montenegro afirma que respeita greves mas cabe-lhe defender interesse geral

O presidente do PSD recusou menosprezar o direito à greve e às reivindicações laborais, mas salientou que lhe cabe defender o interesse geral, designadamente protegendo a generalidade dos cidadãos que querem estudar ou trabalhar.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no Largo da Portagem, em Coimbra, depois de ter sido confrontado com declarações momentos antes proferidas, na Covilhã, pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Entre outras críticas, o secretário-geral do PS considerou inaceitável o “insulto à democracia” do primeiro-ministro quando “ameaçou alterar a lei da greve” por causa da paralisação na CP.

Confrontado com estas acusações por parte do líder socialista, o presidente do PSD reiterou que houve “influências políticas, partidárias e eleitorais” que não permitiram evitar a greve da CP e defendeu que é necessário um maior equilíbrio entre direitos.

“A mim, interessam-me as pessoas, interessa-me o serviço que nós temos a obrigação de proporcionar a quem quer ir trabalhar, a quem quer ir estudar, a quem quer ir a uma consulta médica, a quem tem as suas dinâmicas muito prejudicadas, sem menosprezo pela luta laboral e pela reivindicação de todos os setores de atividade”, respondeu o primeiro-ministro.

Luís Montenegro salientou depois que ao seu Governo cabe “atender ao interesse geral”.

“Continuarei a defender as nossas ideias e os outros defendem as deles”, completou, numa alusão aos dirigentes dos partidos de esquerda.

Na arruada pela Baixa de Coimbra, Luís Montenegro teve ao seu lado o presidente da Câmara, José Manuel Silva, e a cabeça de lista da AD por este círculo eleitoral, Rita Alarcão Júdice.

Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça, num momento em que tinha ao seu lado Luís Montenegro, ouviu elogios do presidente do Sindicatos dos Guardas Prisionais, sobretudo por ter sido possível um acordo salarial com o Governo.

A seguir, a Luís Montenegro foi perguntado se Rita Alarcão Júdice se vai manter no executivo, se vencer as eleições. O primeiro-ministro considerou que ainda é cedo para abordar esse tema, mas elogiou a sua ministra da Justiça.

Preferiu, em contraponto, reivindicar melhorias nas carreiras da administração pública desde que exerce as funções de primeiro-ministro.

“Queremos continuar esse esforço, porque, como tenho dito muitas vezes, o objetivo é termos uma administração pública motivada e eficiente. É bom para a sociedade, é bom para a economia, é bom para o funcionamento do país”, sustentou.

Na ação de rua em Coimbra, Luís Montenegro, em que teve a companhia da eurodeputada Lídia Pereira e do presidente do CDS-PP, Nuno Melo, tirou fotografias com crianças de várias escolas com quem se cruzou e cumprimentou dezenas de lojistas.

Com Nuno Melo e com os candidatos a deputados da AD pelo círculo deste distrito, o presidente do PSD tirou uma foto junto a um monumento que homenageia o fado de Coimbra.