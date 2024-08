Judo: Estágio “histórico” atraiu o melhor da formação nacional e internacional

Ambição, excelência, treino ou sonhos são algumas das palavras-chave que podem descrever a última semana de cerca de 300 jovens que participaram num dos “estágios mais icónicos e importantes do judo nacional”.

Ao longo de cinco dias, o Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, foi palco da 35.ª edição do Estágio Internacional da Secção de Judo da Académica (SJ/AAC), que termina hoje e “já é um ponto de paragem no arranque de época para vários treinadores e atletas”, refere Pedro Matos, presidente da SJ/AAC.

“Podemos dizer que foi uma semana em cheio com treinos de elevada qualidade técnica, fruto da qualidade dos treinadores e preletores que marcaram presença”, disse. “Temos vindo a recuperar o número de inscritos, uma vez que com a pandemia, houve uma quebra”, relembrou.

No quarto e penúltimo dia do evento, o DIÁRIO AS BEIRAS falou com Nuno Delgado, Catarina Costa e Sofia Gaspar, que deram a sua visão sobre mais uma edição do evento realizado há mais de três décadas pelo clube conimbricense.

Estágio é património do judo nacional

Nuno Delgado, referência da modalidade, a nível nacional e internacional, destaca que “este estágio já é um património do judo nacional. Muitos dos grandes judocas nacionais, medalhados olímpicos, passaram por aqui”, realçou.

