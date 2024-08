Judo: Estágio da Académica é “uma referência” na formação de atletas

Arrancou ontem, no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, a 35.ª edição do Estágio Internacional da Secção de Judo da Académica(SJ/AAC).

Até sexta-feira, cerca de 300 atletas, a maior parte dos escalões de formação da modalidade, participam num momento que pretende aprimorar atributos, fomentado laços entre a “família” do judo.

“Este ano temos mais inscritos em relação ao ano passado. Temos um público bastante jovem, atletas, essencialmente, dos 14 aos 16 anos”, destacou o presidente da SJ/AAC, Pedro Matos.

O responsável recordou que este momento de preparação é “um excelente início de época” e frisou que os judocas “conseguem retomar a forma que tinham no final da época passada”, ao mesmo tempo que aprendem “com treinadores de renome internacional”.

Até sexta-feira devem passar pelos tatamis (tapetes) instalados no pavilhão “cerca de 300 atletas”, revelou Pedro Matos, que assumiu ainda que há “100 atletas, de fora de Coimbra”, inscritos para o estágio.

Entre o lote de treinadores, destaque o francês Guy Delvingt, que é “8.º Dan, uma das mais altas graduações do judo”, enalteceu o presidente da SJ/AAC.

Nuno Delgado ou João Neto são também nomes consagrados do judo nacional que marcam presença num momento que conta também com os judocas da Académica, caso de Catarina Costa (participação nas duas últimas olímpicas), Pihla Salonen ou Miguel Nery.

“É um orgulho nós organizarmos isto”, assegurou Pedro Matos, que deixou também um desejo para o futuro: “Esperamos que a medalha da Patrícia Sampaio [bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024] faça com que as meninas percam a vergonha e venham para o judo da Académica”.

