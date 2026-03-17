O Rugby Club da Lousã está a preparar mais uma digressão à cidade francesa de Prades. Na semana antes da Páscoa, dezenas de jovens atletas lousanenses viajam até aos Pirinéus, cumprindo um intercâmbio que leva já 43 anos.

É um caso único. O Rugby Club da Lousã tem, desde 1983, uma parceria com a organização desportiva JOP – Jeunesse Olympique Pradeenne.

Ao todo, segundo o presidente do RCL, José Redondo, esta ligação já envolveu, ao longo destes 43 anos, mais de 1.500 atletas da Lousã e de Prades.

Este ano, a comitiva integra 47 atletas – oito do escalão sub-12, nove sub-14, 13 sub-16 e 17 sub-18 –, que serão acompanhados de seis treinadores.

(Ler reportagem completa na edição digital e em papel do Diário As Beiras de hoje, 17 de março de 2026)