Jovens de Coimbra em destaque nos Nacionais de 5km de estrada
Três atletas conimbricenses subiram ao pódio, este domingo, nos Campeonatos Nacionais de 5km, disputados em Vila Real de Santo António, no Algarve.
A melhor prestação individual foi da atleta formada no Gira Sol, de Febres, Stela Fernandes. Agora ao serviço do Sporting, a atleta natural de Cantanhede foi a 6.ª melhor da geral feminina e sagrou-se campeã nacional de sub-23, ao terminar a prova em 16:49, com seis segundos de vantagem para a 2.ª classificada, Solange Nunes (GD Estreito) e 26 segundos para Leonor Rijo (Sporting).
Também nos sub-23, “bronze” para Guilherme Martins (CCSJ Madeira). Mariana Saltão, atleta do GR Eirense, foi vice-campeã nacional sub-20.
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