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Desporto

Jovens de Coimbra em destaque nos Nacionais de 5km de estrada

16 de março de 2026 às 09 h18
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Foto FPA/Tatiana Gonçalves

Três atletas conimbricenses subiram ao pódio, este domingo, nos Campeonatos Nacionais de 5km, disputados em Vila Real de Santo António, no Algarve.
A melhor prestação individual foi da atleta formada no Gira Sol, de Febres, Stela Fernandes. Agora ao serviço do Sporting, a atleta natural de Cantanhede foi a 6.ª melhor da geral feminina e sagrou-se campeã nacional de sub-23, ao terminar a prova em 16:49, com seis segundos de vantagem para a 2.ª classificada, Solange Nunes (GD Estreito) e 26 segundos para Leonor Rijo (Sporting).

Também nos sub-23, “bronze” para Guilherme Martins (CCSJ Madeira). Mariana Saltão, atleta do GR Eirense, foi vice-campeã nacional sub-20.

Leia a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 16/03/2026

Autoria de:

Bruno Gonçalves

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