Três atletas conimbricenses subiram ao pódio, este domingo, nos Campeonatos Nacionais de 5km, disputados em Vila Real de Santo António, no Algarve.

A melhor prestação individual foi da atleta formada no Gira Sol, de Febres, Stela Fernandes. Agora ao serviço do Sporting, a atleta natural de Cantanhede foi a 6.ª melhor da geral feminina e sagrou-se campeã nacional de sub-23, ao terminar a prova em 16:49, com seis segundos de vantagem para a 2.ª classificada, Solange Nunes (GD Estreito) e 26 segundos para Leonor Rijo (Sporting).

Também nos sub-23, “bronze” para Guilherme Martins (CCSJ Madeira). Mariana Saltão, atleta do GR Eirense, foi vice-campeã nacional sub-20.

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