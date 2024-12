Jovem estafeta morre em acidente na Lousã

Nuno Aniceto, de 23 anos, morreu ao início da tarde de ontem, em Casal de Ermio (Lousã), na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura pesada de passageiros da companhia de transportes Transdev.

A vítima conduzia uma moto de entrega de alimentos da Telepizza e o alerta para o acidente foi acionado às 13H26, à entrada da localidade.

“À nossa chegada, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Iniciámos manobras e solicitámos apoio indiferenciado da VMER, que acabou por declarar o óbito no local”, explicou aos jornalistas Pedro Santa, comandante dos Bombeiros Municipais da Lousã (BML).

De acordo com o responsável, o jovem motociclista era estafeta e “encontrava-se a fazer distribuição” de produtos alimentares.

Já o condutor do autocarro e o único ocupante não sofreram quaisquer ferimentos, esclareceu Pedro Santa.

Os familiares da vítima tiveram de receber acompanhamento por parte de equipas de psicólogos do INEM.

