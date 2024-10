Jovem de Tábua coroada Miss Petit Falls International Portugal 2025 e Miss Influencer 2024

Ariana Dias, jovem de 19 anos, natural de Tábua foi coroada no passado dia 6 de outubro como Miss Petit Falls International Portugal 2025 e Miss Influencer 2024.

Com esta distinção, a jovem tabuense vai representar Portugal no próximo ano, num dos concursos mais relevantes de beleza do mundo, a realizar no Brasil.

Durante as varias etapas do concurso, a jovem demostrou “um grande carisma, foco e motivação, que culminaram com a coroação e conquista do público nas redes sociais com o título de Influencer Portugal”, refere o comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS

A coroação foi mais do que uma conquista pessoal, “foi uma sentida homenagem à memoria do meu pai Fernando Dias, que faleceu num trágico acidente de moto no dia 4 de agosto deste ano”, disse Ariana Dias.

A jovem ainda acrescenta “ a coroa é o símbolo da minha força e resiliência, e por onde eu caminhar levarei o meu pai no meu coração, e o seu capacete nas minhas mãos”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS