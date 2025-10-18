diario as beiras
José Carlos Pinto bate recorde nacional de 10km em estrada

18 de outubro às 14 h29
O atleta natural de Lagares da Beira, José Carlos Pinto, bateu, esta manhã, o recorde nacional dos 10.000 metros em estrada retirando 7 segundos à anterior melhor marca nacional, que tinha sido conseguida no passado dia 5, por Samuel Barata (28:00 minutos).

O atleta do Benfica foi o primeiro português a baixar dos 28 minutos nesta distância, ao vencer a prova Hytteplanmila, na Noroega, com o tempo de 27:53, batendo inclusivamente o recorde da prova, que pertencia ao bicampeão olímpico Jakob Ingebrigtsen (curiosamente filho do atual treinador de José Carlos Pinto) desde 2019.

A vitória do oliveirense foi incontestável e deixou o 2.º classificado, o norueguês Narve Nordås a 33 segundos.

 

Bruno Gonçalves

