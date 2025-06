Joaquim Reis é o novo presidente da Académica de Coimbra

O médico Joaquim Reis venceu as eleições na Académica/OAF e é o novo presidente da direção do clube estudantil.

Em véspera de dia de trabalho, os resultados demoraram perto de quatro horas a serem conhecidos. Votaram mais de 1.300 sócios, cerca de 55 por cento dos 2.250 com direito a voto.

A lista A foi a mais votada, no sufrágio deste domingo, tendo vencido em todos os órgãos.

A par de Joaquim Reis, para a direção, também Nuno Teodósio Oliveira venceu as eleições para presidente da mesa da assembleia-geral, enquanto Daniel Taborda ganhou o conselho fiscal e a lista encabeçada por Maria José Vicente triunfou para o conselho académico.

As urnas estiveram abertas até às 22H00, no Pavilhão Jorge Anjinho e a contagem teve de resolver alguns problemas com os votos por correspondência. Nem todos, porém, foram validados, fosse porque chegaram fora do prazo fosse porque não vinham acompanhados do obrigatório aviso de receção, associado ao registo.

Logo após o fecho das urnas, a Rádio Universidade de Coimbra divulgou os resultados de uma auscultação “à boca” das urnas, que já apontava para uma vitória da lista A, seguida de perto pela lista C, de Fernando Lopes, e à distância pela lista B, de Rui Sá Frias.