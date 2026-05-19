Projeto arquitetónico na antiga estação Coimbra A é para “começar já”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Autarquia quer ser poupada na requalificação, mas prometeu celeridade na reconversão da antiga estação de Coimbra A

O edifício da antiga estação Coimbra A passou ontem para as mãos da Câmara Municipal de Coimbra e a sua presidente prometeu que o executivo vai começar já a trabalhar na sua requalificação e reestruturação.

“Vamos começar já. Nós termos verba, fruto de recursos financeiro que ganhámos de alguns projetos. Temos pressa em começar a fazer estes projetos. Vamos começar a fazer os projetos de arquitetura e os projetos de especialidade, até porque são financiados por fundos europeus e têm calendário”, disse Ana Abrunhosa.

A autarca prometeu “não fazer obras faraónicas”, garantindo que a ideia passa por respeitar a “identidade” do edifício.

“Não precisamos de fazer grandes obras. Pode-se trabalhar naquele espaço, porque não está degradado no interior. Vamos fazer pequenas intervenções, não vamos gastar milhões em obra física”, revelou.

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