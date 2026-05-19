Café Moleiro assaltado de madrugada

O Café Moleiro, em Coimbra, foi assaltado durante a madrugada de ontem.

O alerta surgiu às 02H20, altura em que Carolina Marques, proprietária do estabelecimento situado na rua Câmara Pestana (no Vale das Flores), recebeu a notificação do alarme, indicando que “o estabelecimento tinha sofrido um arrombamento”. “O alarme não disparou”, esclareceu, revelando que o(s) assaltante(s) entraram no café “levaram o fundo de maneio, 150 euros, bebidas, e estragaram a porta e a fechadura. Tinha tudo partido: o monitor e a caixa para onde saem os talões”, explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS.

No momento da notificação do alarme, Carolina Marques acionou de imediato as autoridades, “que por acaso estavam a fazer a ronda”. Chegaram ao local em cerca de 10 minutos e “viram o vidro partido. Ligaram-me para vir e pediram autorização para entrar e ver se estava alguma coisa fora do lugar”, relata.

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