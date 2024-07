João Fernando: “Sempre disse que o meu sonho era ir aos Olímpicos”

Qual é a primeira coisa que tem curiosidade de ver ou fazer em Paris?

Para além da competição, o estar numa aldeia olímpica… Já estive numas universíadas, mas admito que será bem diferente.

E a cerimonia de abertura. É uma coisa muito icónica. Serão as coisas mais impactantes para mim.

Como é que o judo entrou na sua vida? Quem é que o levou para os tapetes?

Foi o meu pai. Ele fez judo quando era adolescente e sempre gostou. Experimentei muitos desportos, mas comecei o judo aos cinco anos, gostei e fiquei.

Ainda se lembra da primeira medalha?

Lembro-me da minha primeira prova. E ganhei. Era mais pesado que os adversários e, como não havia categoria de peso, era mais forte. Tinha cinco ou seis anos.

Quando surgiu a motivação para estar presente nuns Jogos Olímpicos?

Em 2008, tinha oito anos e era atleta da ACM Coimbra. Na altura, o João Neto, que foi aos Jogos nesse ano, era do meu clube. Lembro-me de anteciparmos a competição e de ele ser um dos favoritos.

Ele era um ídolo e lembro-me muito bem de estar à espera do dia dele. Foi aí que comecei a perceber o que eram os Jogos Olímpicos e que gostaria de lá estar.

Quando percebeu que o sonho podia ser real?

Sempre fui muito competitivo e confiante. Desde que comecei a competir e a gostar de competir acreditava, muito honestamente, que lá chegaria. Até sonhava que poderia ser campeão olímpico.

Claro que só comecei a perceber a dificuldade desse desafio nas minhas épocas de seniores e do apuramento.

Sempre disse aos meus amigos e família que o meu sonho era ir aos Jogos.

