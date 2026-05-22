Coimbra

JNation regressa a Coimbra revigorado e com novidades para os mais novos

22 de maio de 2026 às 11 h20
Roberto Cortez e Miguel Antunes apresentaram 9.ª edição da JNation (programa completo em jnation.pt ) | Fotografia DB-Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Inteligência Artificial (IA), machine learning, cloud, cibersegurança, software e linguagens de programação, como Java ou Java Script, voltam a estar no centro das atenções no Convento São Francisco, nos dias 26 e 27 de maio. A 9.ª edição da JNation, evento referência, a nível nacional e internacional, na área do desenvolvimento de software e da programação, traz até Coimbra 1500 participantes–número recorde–e conta, este ano, com uma iniciativa para os mais novos, o JNation4Kids.
“Tem sido um desafio constante porque acabamos por meter mais gente do que no ano anterior. Este ano batemos mais alguns recordes”, assumiu, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento, o cofundador da JNation, Roberto Cortez.
A Cervejaria Praxis, em Coimbra, voltou a receber a apresentação de uma iniciativa que conta com “15% de participantes de fora de Portugal”, revelou e que tinha, em lista de espera, “200 pessoas”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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