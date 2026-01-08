O colombiano Jean Sinisterra é reforço da Académica, anunciou hoje a Briosa no seu Facebook. Trata-se de um médio centro, com 25 anos, com 1, 86 metros de altura, que atuava nos israelitas do Hakoah Ramat Gan, embora não tenha cumprido qualquer minuto ao serviço desse clube.

Na última época, esteve ao serviço do Anadia, na Liga 3, onde realizou 27 jogos. Também em Portugal, passou por, Varzim, S. João de Ver ou Marinhense, depois de ter começado a carreira no seu país, ao serviço do América de Cali,.