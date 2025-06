“Já são os editores e os livreiros que nos pedem para vir à Feira do Livro de Coimbra. Significa que a feira está afirmar-se, está a crescer e está a internacionalizar-se e essa também foi a nossa estratégia”, afirmou ontem o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, durante uma visita inaugural ao primeiro capítulo da história da 46.ª edição da Feira do Livro de Coimbra.

O autarca defende que o evento tem agora uma verdadeira dignificação de feira do livro, um paradigma que mudou face ao anterior executivo.

Este ano estão presentes 50 stands com livreiros, editoras e alfarrabistas que apresentam as suas obras acompanhadas com uma programação diversificada. Conferências, debates, concertos, espetáculos e, naturalmente, apresentações de livros são algumas das propostas.