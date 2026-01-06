O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra vai receber o seu 4.º “acelerador linear”, que será instalado no Serviço de Radioterapia. É um equipamento que representa uma “realidade inédita na história da instituição e um salto qualitativo e quantitativo na capacidade instalada do Serviço de Radioterapia”, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS a administração deste hospital.

Trata-se de uma máquina que acelera eletrões que destroem células cancerosas com precisão milimétrica: “Vai ter impacto direto no acesso aos tratamentos, na continuidade assistencial e na qualidade e segurança dos cuidados prestados aos doentes oncológicos”, refere a administração do IPO de Coimbra, liderada por Margarida Ornelas.

O “acelerador linear” faz parte de um lote de máquinas que foram adquiridas com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de 11,6 milhões de euros, acrescido de IVA, no âmbito do projeto “Aquisição de equipamento médico pesado e sistema cirúrgico robótico”. O despacho governamental que autoriza o investimento foi ontem publicado em Diário da República.

