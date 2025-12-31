A cantora figueirense Iolanda vai assinalar a edição do seu primeiro álbum, prevista para 2026, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em dezembro.

“Dona de um timbre inconfundível e de uma vulnerabilidade luminosa, Iolanda prepara o passo que define uma carreira. No dia 7 de dezembro de 2026, a artista sobe pela primeira vez ao Coliseu de Lisboa, numa celebração do seu disco de estreia que será editado no próximo ano, com um espetáculo 360.º”, refere o agenciamento da cantora, em comunicado.

O palco 360.º foi pensado “para acolher o público em todas as direções e criar uma experiência de imersão total”, acrescenta o comunicado.

