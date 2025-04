Investimento em curso na habitação de 38 milhões

O Município da Figueira da Foz tem em curso a construção de novos edifícios e reabilitação de outros para habitação pública no valor de 38 milhões de euros. No total, são 170 fogos.

O investimento em curso na modalidade de custos controlados para arrendamento acessível (programa destinado à classe média), em parceria com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ronda os 25 milhões de euros.

Este programa, contudo, só ficará completo com mais 40 fogos e um investimento de quatro milhões de euros. Neste momento, ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, o processo aguarda a assinatura de um membro do Governo.

