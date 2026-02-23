diario as beiras
Coimbra

Investigadores de Coimbra descobrem fóssil de novo cone de conífera com 133 milhões de anos

23 de fevereiro de 2026 às 10 h34
0 comentário(s)
DR

Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) descobriram o fóssil de um novo cone de conífera, com cerca de 133 milhões de anos, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

“Trata-se de um cone [órgão reprodutor das plantas gimnospermas] masculino muito bem preservado”, que remete ao período geológico Cretácico Inferior, revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

A nova espécie de conífera foi encontrada na flora de Vale Cortiço, na região de Torres Vedras, e enquadra-se no género Classostrobus (porque produzia pólenes do género Classopollis). O achado “foi descrito como Classostrobus amealensis, derivando o restritivo específico do nome da pequena localidade de Ameal, onde [mais especificamente] foi encontrado”, acrescentou.

Pode ler mais informações na edição impressa e digital de amanhã (24/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de fevereiro

Trabalhadores católicos consideram em Coimbra proposta de código laboral "perigosa regressão histórica"
23 de fevereiro

Novo MAI diz que “diretor nacional” da PJ "não investiga ninguém"
23 de fevereiro

Investigadores de Coimbra descobrem fóssil de novo cone de conífera com 133 milhões de anos
23 de fevereiro

Lotação máxima

Coimbra

Coimbra
23 de fevereiro às 11h56

Trabalhadores católicos consideram em Coimbra proposta de código laboral “perigosa regressão histórica”

0 comentário(s)
Coimbra
23 de fevereiro às 10h34

Investigadores de Coimbra descobrem fóssil de novo cone de conífera com 133 milhões de anos

0 comentário(s)
Coimbra
23 de fevereiro às 10h12

Piso na avenida Elísio de Moura vai ser corrigido

0 comentário(s)