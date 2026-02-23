Investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) descobriram o fóssil de um novo cone de conífera, com cerca de 133 milhões de anos, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

“Trata-se de um cone [órgão reprodutor das plantas gimnospermas] masculino muito bem preservado”, que remete ao período geológico Cretácico Inferior, revelou hoje a FCTUC, num comunicado enviado à agência Lusa.

A nova espécie de conífera foi encontrada na flora de Vale Cortiço, na região de Torres Vedras, e enquadra-se no género Classostrobus (porque produzia pólenes do género Classopollis). O achado “foi descrito como Classostrobus amealensis, derivando o restritivo específico do nome da pequena localidade de Ameal, onde [mais especificamente] foi encontrado”, acrescentou.

