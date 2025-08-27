diario as beiras
Investigador Carlos Oliveira é o candidato do Chega em Oliveira do Hospital

27 de agosto às 09 h54
O investigador Carlos Oliveira é o candidato do Chega à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e promete melhorar serviços básicos e essenciais como a saúde e apresentar uma dinâmica turística mais atraente para o concelho.

Em declarações à agência Lusa, o engenheiro eletrotécnico, que exerce funções de investigador na empresa Cecolab, no Campus tecnológico BLC3 de Oliveira do Hospital, explicou que esta é a primeira vez que participa ativamente num ato eleitoral como candidato a uma Câmara.

“Motivado pela estagnação e até alguma regressão em vários aspetos, há alguns anos comecei a nutrir algum interesse pela política, economia e finanças, o que me levou a envolver e a dedicar mais tempo à política. Este ano, a convite de pessoas do meio e amigos, decidi abraçar este projeto e tentar levá-lo à população local, com vista a trazer uma perspetiva atual, mais justa, eficaz e com vista no futuro”, destacou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de amanhã (28/08/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Agência Lusa

