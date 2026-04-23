Queima das Fitas organiza corrida solidária a 10 de maio

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Queima das Fitas vai realizar, em conjunto com a Universidade de Coimbra, a Run Away Club, o Supera e Secção de Atletismo da AAC, uma corrida solidária no próximo dia 10 de maio (domingo).

Na segunda edição, organização espera ter mais de 500 participantes na corrida, cujo o lucro vai reverter a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Associação Portuguesa do Cancro do Cérebro.

Tal como na edição do ano passado, o evento terá duas vertentes: uma corrida de 10 quilómetros e uma caminha de cinco quilómetros. As duas provas vão começar no Polo I da Universidade de Coimbra e terminam na praça 8 de Maio.

As inscrições para a corrida têm, nesta fase, um preço de 10 euros.