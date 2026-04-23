Coimbra

Câmara desmente PSD e diz que reforço alimentar aos sem-abrigo é garantido na ACERSI

23 de abril de 2026 às 17 h41
Resposta era garantida na CRESC, na rua do Padrão | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Câmara Municipal de Coimbra desmentiu a concelhia do PSD de Coimbra, salientando que reformulou o funcionamento do Centro de Reforço Solidário de Coimbra (CRESC), que garante a distribuição de refeições quentes durante a semana.

Em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS, o executivo municipal esclareceu que, com a reestruturação, o CRESC passa a funcionar durante a semana nas instalações da Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel, sendo que as entidades que asseguravam anteriormente a distribuição do reforço alimentar durante a semana “manifestaram disponibilidade para continuar a garantir o apoio sempre que necessário”.

Durante o fim de semana, a resposta social é garantida no espaço habitual do CRESC.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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