Câmara desmente PSD e diz que reforço alimentar aos sem-abrigo é garantido na ACERSI

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Câmara Municipal de Coimbra desmentiu a concelhia do PSD de Coimbra, salientando que reformulou o funcionamento do Centro de Reforço Solidário de Coimbra (CRESC), que garante a distribuição de refeições quentes durante a semana.

Em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS, o executivo municipal esclareceu que, com a reestruturação, o CRESC passa a funcionar durante a semana nas instalações da Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel, sendo que as entidades que asseguravam anteriormente a distribuição do reforço alimentar durante a semana “manifestaram disponibilidade para continuar a garantir o apoio sempre que necessário”.

Durante o fim de semana, a resposta social é garantida no espaço habitual do CRESC.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS