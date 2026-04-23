PSD acusa câmara de “acabar com resposta alimentar diária aos sem-abrigo”

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A concelhia do PSD de Coimbra denunciou há minutos o fim da resposta alimentar diária aos sem-abrigo por parte da Câmara Municipal de Coimbra.

Num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, o partido liderado em Coimbra pelo deputado Martim Syder salienta que a medida, que é garantida pelo Centro de Reforço Solidário de Coimbra em colaboração de diversas instituições do NPISA, representa “um sério retrocesso na proteção social do concelho e que atinge diretamente pessoas em situação de sem-abrigo e outras populações vulneráveis”.

O PSD frisa que a distribuição diária alimentar é “uma resposta estruturante para pessoas em situação de fragilidade extrema, para quem a previsibilidade de uma refeição diária significa dignidade, segurança e, muitas vezes, sobrevivência”.

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