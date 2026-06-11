Projeto da nova sede da Ordem dos Médicos já está na câmara

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Está concluído o projeto para construir a nova sede da Ordem dos Médicos do Centro, numa quinta com 6.000 metros quadrados, na zona da Solum. A par da recuperação do palacete, prevê-se a construção de um novo edifício

O projeto para a construção, na Solum, da nova sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) já deu entrada nos serviços da Câmara de Coimbra.

A nova sede será instalada na Quinta do Casal da Eira, um espaço com 6.000 metros quadrados, próximo do Estádio Cidade de Coimbra, que a SRCOM adquiriu em 2024 por 2,25 milhões de euros.

O palacete da quinta será recuperado para a instalação dos serviços administrativos da Seção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

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