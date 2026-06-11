Coimbra

Projeto da nova sede da Ordem dos Médicos já está na câmara

11 de junho de 2026 às 20 h50
Teixeira Veríssimo mostra o projeto da futura sede, com um novo edifício na parte de trás | Fotografia: DR
Dora Loureiro
Autor
Dora Loureiro

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

Está concluído o projeto para construir a nova sede da Ordem dos Médicos do Centro, numa quinta com 6.000 metros quadrados, na zona da Solum. A par da recuperação do palacete, prevê-se a construção de um novo edifício

O projeto para a construção, na Solum, da nova sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) já deu entrada nos serviços da Câmara de Coimbra.

A nova sede será instalada na Quinta do Casal da Eira, um espaço com 6.000 metros quadrados, próximo do Estádio Cidade de Coimbra, que a SRCOM adquiriu em 2024 por 2,25 milhões de euros.

O palacete da quinta será recuperado para a instalação dos serviços administrativos da Seção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de junho

Trump afirma que "ótimo" acordo com Irão pode ser assinado em poucos dias
11 de junho

Portugal termina primeiro dia com quatro finais e 15 meias-finais
11 de junho

Projeto da nova sede da Ordem dos Médicos já está na câmara
11 de junho

Governo prolonga prazo para municípios decidirem sobre regulamento para alojamento local

Coimbra

Projeto da nova sede da Ordem dos Médicos já está na câmara

Sons da Cidade voltam a animar Coimbra a partir de terça-feira

Parque Verde foi paraíso de brincadeiras para miúdos e graúdos