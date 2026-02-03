Uma investigação, que contou com a participação da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC), revelou que o ambiente influencia o movimento das aves aquáticas e, por consequência, a propagação do vírus da gripe aviária.

O artigo científico, que tem como coautor o professor da ESAC-IPC David Rodrigues, “apresenta os resultados de uma investigação centrada nas ligações entre o ambiente, o movimento animal e a dinâmica das doenças infecciosas nas aves aquáticas”.

Estes animais “estão entre os principais hospedeiros selvagens dos vírus da gripe aviária”, revelou hoje a ESAC, num comunicado enviado à agência Lusa.

