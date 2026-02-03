diario as beiras
Coimbra

Investigação da ESAC refere que movimento das aves aquáticas afeta propagação da gripe aviária

03 de fevereiro de 2026 às 14 h54
0 comentário(s)
DR

Uma investigação, que contou com a participação da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC), revelou que o ambiente influencia o movimento das aves aquáticas e, por consequência, a propagação do vírus da gripe aviária.

O artigo científico, que tem como coautor o professor da ESAC-IPC David Rodrigues, “apresenta os resultados de uma investigação centrada nas ligações entre o ambiente, o movimento animal e a dinâmica das doenças infecciosas nas aves aquáticas”.

Estes animais “estão entre os principais hospedeiros selvagens dos vírus da gripe aviária”, revelou hoje a ESAC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de fevereiro

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para agravamento do tempo devido à depressão Leonardo
03 de fevereiro

Município de Penela alerta para perigo de falsos elementos de ajuda
03 de fevereiro

Câmara de Montemor-o-Velho diz que isenção de portagens "é um incentivo"
03 de fevereiro

Residentes de Formoselha em Montemor-o-Velho preocupados, apesar de habituados a cheias

Coimbra

Coimbra
03 de fevereiro às 14h54

Investigação da ESAC refere que movimento das aves aquáticas afeta propagação da gripe aviária

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
03 de fevereiro às 14h41

Mil clientes da E-Redes sem energia no distrito de Coimbra pelas 12H00

0 comentário(s)
Coimbra
03 de fevereiro às 12h36

Pico da precipitação em Coimbra vai ser entre as 21H00 de amanhã e 09H00 de quinta-feira

0 comentário(s)