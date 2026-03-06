diario as beiras
Penela

Intervenção no IC3 “no topo das prioridades” para a IP

06 de março de 2026 às 11 h03
Município de Penela

O presidente da Câmara Municipal de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, esteve reunido, na quarta-feira, com o gestor regional da Infraestruturas de Portugal (IP), Nuno Gama, “para reforçar a urgência da intervenção no troço interdito do IC3”, adiantou a autarquia penelense.
Na reunião, que ocorreu a pedido da Câmara Municipal, o autarca classificou a obra como “muito prioritária”, tendo reforçado “os graves impactos diários que o corte da via causa aos munícipes, empresas e instituições locais”.
No encontro, que contou também com o vice-presidente, Luís Balão, e com o Chefe de Divisão de Obras, Nuno Caetano, a IP “garantiu que a reparação do IC3 está no topo das prioridades da empresa pública, apesar do elevado número de ocorrências registadas na região após o mau tempo”, revelou a Câmara de Penela.

Emanuel Pereira

