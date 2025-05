Instituto Pedro Nunes abre candidaturas para soluções inovadoras na saúde

O Instituto Pedro Nunes (IPN), de Coimbra, abriu candidaturas para pequenas e médias empresas (PME) com soluções inovadoras em realidade virtual e realidade aumentada para aplicações na área da saúde, com financiamento até 40 mil euros.

Em comunicado, aquele organismo explicou que as empresas selecionadas vão participar num processo de cocriação de seis meses com cinco PME europeias de referência no setor das tecnologias imersivas, integrando-se numa rede em expansão de inovação em saúde digital.

“Esta iniciativa pretende identificar pequenas e médias empresas com conhecimento em áreas estratégicas como sensores de realidade aumentada, inteligência artificial aplicada a agentes virtuais, estudos de mercado no âmbito da realidade virtual ou enquadramento regulatório para soluções clínicas em XR (realidade estendida) “, revelou o IPN.

Esta medida integra-se no Instrumento de Investimento em Inovação Interregional (I3) do projeto VR Health Champions, coordenado pelo IPN, que conta com um orçamento total de 7,8 milhões de euros e uma duração de três anos.

A iniciativa reúne 18 parceiros de oito países da União Europeia, com o objetivo de impulsionar a adoção de tecnologias XR na saúde, com especial enfoque nas regiões europeias menos desenvolvidas.

Para além do apoio financeiro, que pode chegar aos 40 mil euros por projeto, as empresas selecionadas terão a oportunidade de colaborar diretamente com líderes do setor e aceder a uma rede de contactos de excelência, ganhando visibilidade internacional.

Podem candidatar-se PME constituídas há pelo menos um ano e sediadas numa das regiões abrangidas pelo consórcio: Bruxelas-Capital (Bélgica), Oberbayern (Alemanha), Budapeste (Hungria), Trento (Itália), Letónia, Malopolska ou Lodzkie (Polónia), Região Centro (Portugal) ou Madrid (Espanha).

São ainda elegíveis empresas localizadas em regiões menos desenvolvidas ou ultraperiféricas da União Europeia.

O prazo para submissão de candidaturas termina em 23 de junho.

O IPN é uma instituição privada sem fins lucrativos, criada pela Universidade de Coimbra, que visa promover a inovação e a transferência de tecnologia, estabelecendo a ligação entre o meio científico e tecnológico e o tecido produtivo.