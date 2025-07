Iniciativa Liberal “obriga” a mudanças na lista do Juntos Somos Coimbra

A entrada da Iniciativa Liberal na coligação Juntos Somos Coimbra vai “obrigar” a mudanças na lista encabeçada por José Manuel Silva.

Ontem, na apresentação da coligação, o presidente da concelhia do PSD, João Francisco Campos, revelou que o atual presidente mantém o primeiro lugar, o PSD continuará com o lugar para vice-presidente, o terceiro vereador será do Nós Cidadãos, o quarto do PSD, o quinto da Iniciativa Liberal e o sexto do CDS-PP. A Iniciativa Liberal fica com um vereador que pertencia ao PSD.

A coligação Juntos Somos Coimbra conta com os partidos PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Nós Cidadãos, PPM, Volt e MPT.

