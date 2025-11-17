diario as beiras
CoimbraGeral

Infraestruturas de Portugal quer construir passagem superior na Pedrulha

08 de setembro às 11 h05
1 comentário(s)

FOTO DB/ANA FERREIRA

A passagem de nível entre a rua da Casadinha, na Pedrulha, e o leito periférico direito do Mondego vai ser encerrada à circulação automóvel e pedonal pela Infraestruturas de Portugal (IP).

O fecho desta passagem não constava no protocolo assinado em 2005 entre a REFER e a Câmara Municipal de Coimbra, devido ao reduzido tráfego, mas a decisão posterior de eliminação de todas as passagens de nível em toda a Linha do Norte levou a que fosse tomada esta decisão.

De acordo com o estudo prévio apresentado ao município, e que foi debatido na reunião desta segunda-feira, a IP apresenta como solução a construção de uma passagem superior à via-férrea para permitir a ligação entre a rua da Casadinha e a via junto ao leito periférico direito.

A obra terá uma extensão de 260 metros, sendo que 182 metros será construída em betão armado. A faixa de rodagem terá uma largura de seis metros e o passeio do lado esquerdo terá uma largura útil de 1,50 metros.

Versão completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

1 Comentário

  1. Nuno costa diz:
    17 de Novembro, 2025 às 22:33

    Julgo que ficaria mais barata a obra esta soluçao : uma via paralela a linha do norte a ligar a nova variante na adémia .

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de novembro

Figueira da Foz: Estaleiros navais empregam primeiras serralheiras
19 de novembro

Canoagem: Olímpicos testam-se na FCDEF
18 de novembro

Obras do troço Soure-Carregado da alta velocidade começam no final de 2028
18 de novembro

Colisão entre carro e motociclo na Tocha faz dois feridos ligeiros

Coimbra

CoimbraDesporto
19 de novembro às 10h16

Canoagem: Olímpicos testam-se na FCDEF

0 comentário(s)
CoimbraNacional
18 de novembro às 17h17

Helena Freitas distinguida com Grande Prémio Ciência Viva 2025

0 comentário(s)
Coimbra
18 de novembro às 15h40

Portugal dos Pequenitos em Coimbra com atividades durante o Natal

0 comentário(s)

Geral

CIM Região de CoimbraGeral
07 de novembro às 11h42

Festival Literário do Interior fala de genocídios e convida Scholastique Mukasonga

0 comentário(s)
DesportoGeral
31 de outubro às 11h47

Boccia: António Marques homenageado na APCC

0 comentário(s)
Geralopiniao
18 de outubro às 11h11

Opinião: Aquele vídeo impossível de esquecer

0 comentário(s)