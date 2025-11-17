A passagem de nível entre a rua da Casadinha, na Pedrulha, e o leito periférico direito do Mondego vai ser encerrada à circulação automóvel e pedonal pela Infraestruturas de Portugal (IP).

O fecho desta passagem não constava no protocolo assinado em 2005 entre a REFER e a Câmara Municipal de Coimbra, devido ao reduzido tráfego, mas a decisão posterior de eliminação de todas as passagens de nível em toda a Linha do Norte levou a que fosse tomada esta decisão.

De acordo com o estudo prévio apresentado ao município, e que foi debatido na reunião desta segunda-feira, a IP apresenta como solução a construção de uma passagem superior à via-férrea para permitir a ligação entre a rua da Casadinha e a via junto ao leito periférico direito.

A obra terá uma extensão de 260 metros, sendo que 182 metros será construída em betão armado. A faixa de rodagem terá uma largura de seis metros e o passeio do lado esquerdo terá uma largura útil de 1,50 metros.

