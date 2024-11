INEM assegura que atendimento, triagem e acionamento de meios estão a funcionar

O INEM assegurou hoje que o atendimento, triagem e acionamentos de meios de socorro estão a funcionar, não existindo, neste momento, chamadas em espera, após organizações terem alertado para constrangimentos no sistema informático.

“Qualquer alteração destas circunstâncias será comunicada às populações, como é habitual, dentro da política de transparência que o INEM sempre segue”, afirma o Instituto Nacional de Emergência Médica num comunicado divulgado às 11:50.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) disse hoje que o sistema informático do INEM estava com constrangimentos em Coimbra e no Porto, mas sublinhou que os problemas não atrasam o atendimento nem o socorro.

Também a APROSOC – Associação de Proteção Civil alertou para esta situação em comunicado: “O sistema informático que suporta o funcionamento digital dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM acaba de colapsar uma vez mais”.

O INEM recorda a importância de uma utilização responsável do Número Europeu de Emergência 112, que deve ser contactado apenas em situações de emergência, para garantir que os recursos estejam disponíveis para quem realmente precisa.

Para outras situações, os cidadãos devem contactar o SNS24 através do número 808 24 24 24.