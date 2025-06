Incêndios: Mais de 30 concelhos de seis distritos em perigo máximo

Mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Guarda estão hoje em perigo máximo de incêndio, no dia em que as temperaturas vão chegar aos 39 graus Celsius, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje em Portugal continental temperaturas máximas de 39 graus em Santarém e Braga, 37 em Leiria e Coimbra, 36 em Vila Real e Castelo Branco, 35 no Porto e em Bragança, 34 em Lisboa e Évora e 32 em Braga, Guarda, Beja e Setúbal.

Vários concelhos dos distritos de Portugal continental apresentam hoje um perigo muito elevado e elevado de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até quarta-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre sobre aviso amarelo desde as 23:57 de domingo e até às 21:00 de terça-feira e Bragança, Guarda e Vila Real a partir das 12:00 de hoje e até às 21:00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade no interior com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada e subida de temperatura, exceto da máxima na região Sul, onde se prevê uma descida.

Na sequência de previsão meteorológica, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou à população um consumo regular de água, o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar, de duas em duas horas.

A DGS desaconselha a exposição ao sol no horário entre as 11:00 e as 17:00 e pediu especial cuidado com a população idosa, com as crianças e os doentes crónicos, que devem permanecer em ambientes mais frescos e protegidos do sol.